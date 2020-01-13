Российские ватерполистки одержали вторую победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло одержала вторую победу на предварительном этапе чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова в матче второго тура в группе А разгромили команду Сербии со счётом 27:2.

Самой результативной в составе сборной России стала Анастасия Федотова, забившая 7 мячей. 6 раз отличилась Алёна Сержантова, 4 гола на счету Ольги Горбуновой.

Накануне россиянки крупно обыграли словацких ватерполисток – 31:2.

В следующем матче, 15 января, сборная России сыграет с командой Венгрии. Также в группе А выступают команды Хорватии и Греции.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия

Группа А. Второй тур

Россия – Сербия – 27:2 (6:2, 8:0, 8:0, 5:0).