Российские ватерполистки одержали вторую победу на чемпионате Европы
Женская сборная России по водному поло одержала вторую победу на предварительном этапе чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова в матче второго тура в группе А разгромили команду Сербии со счётом 27:2.
Самой результативной в составе сборной России стала Анастасия Федотова, забившая 7 мячей. 6 раз отличилась Алёна Сержантова, 4 гола на счету Ольги Горбуновой.
Накануне россиянки крупно обыграли словацких ватерполисток – 31:2.
В следующем матче, 15 января, сборная России сыграет с командой Венгрии. Также в группе А выступают команды Хорватии и Греции.
Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия
Группа А. Второй тур
Россия – Сербия – 27:2 (6:2, 8:0, 8:0, 5:0).
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