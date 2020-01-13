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Меньшов: четверной прыжок в исполнении Косторной был бы бомбой!

Меньшов: четверной прыжок в исполнении Косторной был бы бомбой!
Другие / Фигурное катание 0

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года по фигурному катанию, тренер Константин Меньшов заявил, что хочет увидеть четверной прыжок в исполнении победительницы финала Гран-при текущего сезона Алёны Косторной.

Победительница финала Гран-при текущего сезона Косторная, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратная чемпионка России Анна Щербакова выступят на чемпионате Европы по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Граце (Австрия) с 22 по 26 января.

«Девчонки, конечно, будут соревноваться между собой, конкуренцию им составить просто никто не в состоянии на чемпионате Европы. Даже теоретически к ним не способен никто приблизиться. Будем наслаждаться борьбой наших девочек, возможно, какие-то усложнения будут перед чемпионатом мира. Мне очень хотелось бы увидеть четверной в исполнении Косторной. Это была бы бомба!» — приводит слова Меньшова РИА «Новости».

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