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Фигурист Меньшов: на чемпионате Европы ожидаю российского междусобойчика

Фигурист Меньшов: на чемпионате Европы ожидаю российского междусобойчика
Другие / Фигурное катание 0

Медали чемпионата Европы по фигурному катанию в 2020 году разыграют российские фигуристы. Дмитрий Алиев и Александр Самарин должны побороться за золото, а конкуренцию им составит 16-летний Артур Даниелян, считает бронзовый призёр европейского первенства 2014 года Константин Меньшов.

«Конкуренция на чемпионате Европы не только в женском одиночном катании оставляет желать лучшего, но и в мужском. Поэтому первые два места должны занять наши ребята Алиев и Самарин, если никакого чуда не произойдёт. Даже в случае помарок они должны взять золото и серебро. Если, конечно, совсем без провалов обойдутся.

Сложные четверные в начале программы Самарина? Он понимает, что второй оценкой он своё не возьмёт, поэтому делает ставку на сложность. Правильно делает, ведь если он исполнит свой контент, то будет соперничать не только за победу на чемпионате Европы, но и за медали чемпионата мира. А если он будет упрощать программы, то надеяться сможет только на срывы соперников.

Даниелян? Очень перспективный фигурист. Его бы я назвал серьёзным соперником и для двух других наших ребят. Вообще, на чемпионате Европы я ожидаю нашего российского междусобойчика.

Другие европейские страны, увы, не предлагают особого соперничества. Быченко выглядит совсем печально в этом сезоне, не прибавляет, новых элементов не разучивает. Как катался, так и катается. Риццо и Эймоз могут разве что конкурировать с нашими, но с оговорками», — приводит слова Меньшова РИА «Новости».

Чемпионат Европы пройдёт с 22 по 26 января в Граце (Австрия).

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