Фигуристки Синицына и Фролова стали призёрами юношеской Олимпиады

Спортсменка из Южной Кореи Ён Ю стала победительницей соревнований в женском одиночном катании, прошедших в рамках юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Кореянка выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой порадовала болельщиков чистым исполнением тройного акселя. Остальные элементы также были выполнены без серьёзных ошибок.

Россиянки Ксения Синицина и Анна Фролова не избежали падений в произвольной программе, однако по сумме двух выступлений сумели сохранить второе и третье места, завоевав медали соревнований.

Юношеские Олимпийские игры. Лозанна, Швейцария

Фигурное катание. Девушки

1. Ён Ю (Южная Корея) – 214,00

2. Ксения Синицына (Россия) – 200,03.

3. Анна Фролова (Россия) – 187,72.