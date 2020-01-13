Фигуристки Синицына и Фролова стали призёрами юношеской Олимпиады
Спортсменка из Южной Кореи Ён Ю стала победительницей соревнований в женском одиночном катании, прошедших в рамках юношеских Олимпийских игр в Лозанне. Кореянка выиграла как короткую, так и произвольную программу, в которой порадовала болельщиков чистым исполнением тройного акселя. Остальные элементы также были выполнены без серьёзных ошибок.
Россиянки Ксения Синицина и Анна Фролова не избежали падений в произвольной программе, однако по сумме двух выступлений сумели сохранить второе и третье места, завоевав медали соревнований.
Юношеские Олимпийские игры. Лозанна, Швейцария
Фигурное катание. Девушки
1. Ён Ю (Южная Корея) – 214,00
2. Ксения Синицына (Россия) – 200,03.
3. Анна Фролова (Россия) – 187,72.
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