Первый канал в прямом эфире покажет соревнования сильнейших фигуристов на ЧЕ-2020

Первый канал анонсировал трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Австрии с 22 по 26 января. Болельщики смогут увидеть в прямом телевизионном эфире сильнейшие разминки практически во всех видах: короткие программы у женщин и спортивных пар, произвольные женщин, мужчин, пар и танцоров.

Расписание трансляций в прямом телевизионном эфире

22 января, 23:30. Пары, короткая программа

23 января, 23:30. Мужчины, произвольная программа

24 января, 18:25. Женщины, короткая программа

24 января, 23:00. Пары, произвольная программа

25 января, 17:50. Танцы, произвольная программа

25 января, 23:00. Женщины, произвольная программа

На сайте Первого канала чемпионат Европы будет транслироваться онлайн в полном объёме.

Состав сборной России



Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.



Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.



Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.