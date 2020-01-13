Первый канал в прямом эфире покажет соревнования сильнейших фигуристов на ЧЕ-2020

Первый канал анонсировал трансляцию чемпионата Европы по фигурному катанию, который пройдёт в Австрии с 22 по 26 января. Болельщики смогут увидеть в прямом телевизионном эфире сильнейшие разминки практически во всех видах: короткие программы у женщин и спортивных пар, произвольные женщин, мужчин, пар и танцоров.
Расписание трансляций в прямом телевизионном эфире
22 января, 23:30. Пары, короткая программа
23 января, 23:30. Мужчины, произвольная программа
24 января, 18:25. Женщины, короткая программа
24 января, 23:00. Пары, произвольная программа
25 января, 17:50. Танцы, произвольная программа
25 января, 23:00. Женщины, произвольная программа
На сайте Первого канала чемпионат Европы будет транслироваться онлайн в полном объёме.
Состав сборной России
Женщины: Анна Щербакова, Алёна Косторная, Александра Трусова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
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