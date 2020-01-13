Сборная Норвегии объявила состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место

Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам назвал состав на седьмой этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18–19 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».

В заявку мужской команды вошли Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Йёран Тефре, Мартин Йонсруд Сундбю.

В состав женской сборной включены Терезе Йохауг, Хейди Венг, Хедда Амундсен, Ингвильд Флугстад Эстберг Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Юлье Мюре, Магни Смедос.



В Нове-Место спортсменам за два дня предстоит пробежать две гонки: индивидуальную классическим стилем и гонку преследования свободным стилем. Женщины дважды преодолеют по 10 км, мужчины — по 15.