Сборная Норвегии объявила состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место
Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам назвал состав на седьмой этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18–19 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».
В заявку мужской команды вошли Йоханнес Хёсфлот Клебо, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте, Ханс Кристер Холунд, Симен Хегстад Крюгер, Йёран Тефре, Мартин Йонсруд Сундбю.
В состав женской сборной включены Терезе Йохауг, Хейди Венг, Хедда Амундсен, Ингвильд Флугстад Эстберг Рагниль Хага, Анне Кьерсти Кальво, Юлье Мюре, Магни Смедос.
В Нове-Место спортсменам за два дня предстоит пробежать две гонки: индивидуальную классическим стилем и гонку преследования свободным стилем. Женщины дважды преодолеют по 10 км, мужчины — по 15.
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