Арутюнян — о возрастном цензе в фигурном катании: мне не нравятся одноразовые чемпионки

Рафаэль Арутюнян, тренер двукратного чемпиона мира по фигурному катанию Нэйтана Чена, поддерживает поднятие возрастного ценза в этом виде спорта.
«В России тренеры делают то, чего не могут делать их коллеги ни в одной стране мира. Дети с пяти лет становятся профессионалами. Нигде такого нет! Естественно, соперничать с 10–12-летними российскими фигуристами их сверстникам невозможно. Если перед тренером ставится задача побеждать всех, начиная с юниорских соревнований, в России с ней успешно справляются. В Америке другой подход.
В фигурном катании необходимо поднимать возрастной ценз. Тогда и фигуристки, и тренеры будут понимать, что к моменту выхода в свет спортсменка будет обладать тренированным и здоровым телом. В фигурном катании это рабочий инструмент, и к нему нельзя относиться варварски. Мне не очень нравится пить кофе из одноразовых стаканчиков. Когда наливают в фарфоровую чашечку, вкус кофе совсем иной. Точно так же мне не нравятся одноразовые чемпионки.
Готов повторить: нельзя форсировать подготовку фигуристок. Если они будут знать, что смогут зарабатывать деньги после 18 лет, то в 12 не будут гнаться за количеством сложных прыжков, постараются сохранить свой организм», — цитирует Арутюняна «Большой спорт».
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