Гроссмейстеры Дубов и Артемьев проиграли в третьем туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

Три партии из семи третьего тура супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) завершились победами одного из шахматистов. Иранский гроссмейстер Алиреза Фируджа переиграл россиянина Владислава Артемьева и стал единоличным лидером соревнований. Голландец Йорден ван Форест обыграл Даниила Дубова, а американец Фабиано Каруана нанёс поражение китайцу Юй Янъи. Все партии были выиграны белыми фигурами.

Оставшиеся четыре противостояния завершились вничью. Миром разошлись россиянин Никита Витюгов и американец Уэсли Со, норвежец Магнус Карлсен и американец Джеффри Сюн, белорус Владислав Ковалёв и поляк Ян-Кшиштоф Дуда, индиец Вишванатан Ананд и голландец Аниш Гири.

В активе лидирующего Фируджи 2,5 очка после трёх туров. Пол-очка уступают ему сразу четверо шахматистов: Сюн, Со, Каруана и Форест. В активе Дубова и Артемьева — по полтора очка, у Витюгова — одно.