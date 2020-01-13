Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на ЧЕ-2020

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы. В матче второго тура в группе Е российские гандболисты уступили команде Исландии со счётом 23:34.

Сборная Исландии увеличивала отрыв от россиян с первых минут матча до финального свистка. Если к перерыву исландцы вели с разницей в семь мячей, то к окончанию встречи уже в 11.

Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы. В первом туре отечественные гандболисты уступили команде Венгрии — 25:26. Для исландцев это вторая победа, гарантировавшая им выход в основной этап соревнований.



В следующем матче 15 января россияне сыграют с действующими чемпионами мира датчанами.



Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция

Группа Е. Второй тур



Исландия – Россия – 34:23 (18:11).