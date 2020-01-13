Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на ЧЕ-2020

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы. В матче второго тура в группе Е российские гандболисты уступили команде Исландии со счётом 23:34.
Сборная Исландии увеличивала отрыв от россиян с первых минут матча до финального свистка. Если к перерыву исландцы вели с разницей в семь мячей, то к окончанию встречи уже в 11.
Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы. В первом туре отечественные гандболисты уступили команде Венгрии — 25:26. Для исландцев это вторая победа, гарантировавшая им выход в основной этап соревнований.
В следующем матче 15 января россияне сыграют с действующими чемпионами мира датчанами.
Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция
Группа Е. Второй тур
Исландия – Россия – 34:23 (18:11).
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