Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на ЧЕ-2020

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на ЧЕ-2020
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу потерпела второе поражение на предварительном этапе чемпионата Европы. В матче второго тура в группе Е российские гандболисты уступили команде Исландии со счётом 23:34.

Сборная Исландии увеличивала отрыв от россиян с первых минут матча до финального свистка. Если к перерыву исландцы вели с разницей в семь мячей, то к окончанию встречи уже в 11.

Сборная России потерпела второе поражение на чемпионате Европы. В первом туре отечественные гандболисты уступили команде Венгрии — 25:26. Для исландцев это вторая победа, гарантировавшая им выход в основной этап соревнований.

В следующем матче 15 января россияне сыграют с действующими чемпионами мира датчанами.

Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Мальмё, Швеция
Группа Е. Второй тур

Исландия – Россия – 34:23 (18:11).

ЧЕ-2020 (м). Группа E. 2-й тур
13 января 2020, понедельник. 20:15 МСК
Исландия
Окончен
34 : 23
Россия
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020