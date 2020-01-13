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Фигуристка Турсынбаева, скорее всего, пропустит оставшиеся турниры сезона

Фигуристка Турсынбаева, скорее всего, пропустит оставшиеся турниры сезона
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева сообщила, что, скорее всего, не будет участвовать в соревнованиях в этом сезоне. Об этом она написала в комментариях на своей странице в «Инстаграме», отвечая на вопрос болельщика.

Турсынбаева, известная как первая исполнительница четверного сальхова на взрослых официальных соревнованиях, не выступает с сентября 2019 года. 19-летняя фигуристка открыла сезон на Shanghai Trophy в Китае, где стала второй. Затем она последовательно снялась с предсезонного турнира Lombardia Trophy и двух этапов Гран-при. В качестве причины называется травма спины и, возможно, стрессовый перелом.

Турсынбаева тренируется в группе российского специалиста Этери Тутберидзе.

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