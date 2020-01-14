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Трефилов — о поражении от Исландии на ЧЕ: мужской гандбол в России упал

Трефилов — о поражении от Исландии на ЧЕ: мужской гандбол в России упал
Другие / Гандбол 0

Бывший тренер женской сборной России, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал разгромное поражение мужской национальной команды от сборной Исландии (23:34) на чемпионате Европы.

«Грустновато, что проиграли исландцам, но мы шли к этому. Мужчины всё время шли впереди, а женщины по стопам. Мужской чемпионат Европы показал, что мы очень слабы в командной игре, мы не имеем игроков, равных лидерам сборной Исландии, нет комбинационной игры. Мы не проводим те учебно-тренировочные сборы, которые положены. Во втором тайме с Исландией мы задохнулись, подсели, то есть мы ослабли физически. Отсюда и такой результат печальный, исландцы нас раскатали, как ни грустно говорить об этом.

Я не видел сегодня лидера в нашей команде на площадке. Раньше Тимур Дибиров выделялся. Сегодня все были ровные, а всегда на площадке должен быть заводила. Нам нужно омолаживать сборную, подтягивать молодёжь и 5–6 лет наигрывать её, после чего она может выстрелить. Надо пахать, пахать и пахать. Мы говорим о том, что упал мужской гандбол в России. Смотрите, «Чеховские медведи» 18 лет подряд становятся чемпионами России. Это же говорит об отсутствии внутренней конкуренции. Надо возрождать детские спортивные школы, тогда вернёмся обратно. Надо просто работать. Все мы потихонечку начинаем валять дурака», — приводит слова Трефилова РИА «Новости».

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