Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мужская сборная России по гандболу пропустит Олимпийские игры — 2020

Мужская сборная России по гандболу пропустит Олимпийские игры — 2020
Другие / Гандбол 0

Мужская сборная России по гандболу завершила борьбу за медали чемпионата Европы и потеряла шансы выступить на Олимпийских играх – 2020. Это стала известно после матча континентального первенства между соперниками россиян по группе Е — сборными Дании и Венгрии, который завершился с ничейным счётом 24:24.

Сборная России ранее уступила в матче второго тура исландским гандболистам – 23:34, а в стартовой встрече проиграла венгерской команде – 25:26.

Таким образом, после двух матчей в активе сборной Исландии 4 очка, венгры набрали 3 балла, датчане – 1 очко, на счету россиян баллов нет. Это означает, что даже в случае победы над чемпионами мира из Дании, подопечные Эдуарда Кокшарова не смогут занять одно из первых двух мест в группе и продолжить выступление на чемпионате Европы, чтобы отобраться на олимпийский квалификационный турнир.

Россия безвольно проиграла Исландии на Евро. Наших гандболистов просто жалко
Российская команда фактически лишилась шансов поехать на Олимпиаду. Да и нечего там делать с такой игрой.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020