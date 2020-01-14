Мужская сборная России по гандболу пропустит Олимпийские игры — 2020

Мужская сборная России по гандболу завершила борьбу за медали чемпионата Европы и потеряла шансы выступить на Олимпийских играх – 2020. Это стала известно после матча континентального первенства между соперниками россиян по группе Е — сборными Дании и Венгрии, который завершился с ничейным счётом 24:24.

Сборная России ранее уступила в матче второго тура исландским гандболистам – 23:34, а в стартовой встрече проиграла венгерской команде – 25:26.

Таким образом, после двух матчей в активе сборной Исландии 4 очка, венгры набрали 3 балла, датчане – 1 очко, на счету россиян баллов нет. Это означает, что даже в случае победы над чемпионами мира из Дании, подопечные Эдуарда Кокшарова не смогут занять одно из первых двух мест в группе и продолжить выступление на чемпионате Европы, чтобы отобраться на олимпийский квалификационный турнир.