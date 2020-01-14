Дибиров — о поражении от Исландии на ЧЕ: мы очень плохо стартовали

Гандболист сборной России Тимур Дибиров прокомментировал поражение в матче с командой Исландии на предварительном этапе чемпионата Европы в Мальмё со счётом 23:34. Для подопечных Эдуарда Кокшарова это поражение стало вторым кряду.



«Мы очень плохо стартовали. После этого пытались вернуться в игру, много рисковали, меняли ребят и в защите, и в нападении. Но отставание было слишком большим. Всё, что смогли – выдать несколько неплохих отрезков. Этого недостаточно, ведь игра длится 60 минут», – приводит слова Дибирова официальный сайт Федерации гандбола России.



Сборная России не смогла пробиться в основной этап чемпионата Европы. Завтра, 15 января, россияне сыграют с датчанами. Турнир завершится 26 января.