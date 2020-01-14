Карлсен повторил рекордное достижение Тивякова, ранее выступавшего за Россию

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен повторил неофициальный мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах, сообщает NRK. Он не проигрывает уже на протяжении 110 партий.
Официальный мировой рекорд ранее принадлежал китайцу Дин Лижэню, который не проигрывал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь уступил французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу. Рекорд китайца Карлсен побил в октябре 2019 года.
Нидерландский, а ранее советский и российский шахматист Сергей Тивяков, а также хорват Богдан Лалич не проигрывали по 110 партий кряду, однако их рекорды не были официально зафиксированы. При этом Карлсен заявлял, что хочет превзойти и их достижение.
Магнус в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года.
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