Карлсен повторил рекордное достижение Тивякова, ранее выступавшего за Россию

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен повторил неофициальный мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах, сообщает NRK. Он не проигрывает уже на протяжении 110 партий.

Официальный мировой рекорд ранее принадлежал китайцу Дин Лижэню, который не проигрывал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь уступил французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу. Рекорд китайца Карлсен побил в октябре 2019 года.

Нидерландский, а ранее советский и российский шахматист Сергей Тивяков, а также хорват Богдан Лалич не проигрывали по 110 партий кряду, однако их рекорды не были официально зафиксированы. При этом Карлсен заявлял, что хочет превзойти и их достижение.

Магнус в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года.