Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Карлсен повторил рекордное достижение Тивякова, ранее выступавшего за Россию

Карлсен повторил рекордное достижение Тивякова, ранее выступавшего за Россию
Другие / Шахматы 0

Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен повторил неофициальный мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в классических шахматах, сообщает NRK. Он не проигрывает уже на протяжении 110 партий.

Официальный мировой рекорд ранее принадлежал китайцу Дин Лижэню, который не проигрывал с 10 августа 2017 года по 10 ноября 2018 года. В 101-й партии Лижэнь уступил французу Максиму Вашье-Лаграву на турнире в Шэньчжоу. Рекорд китайца Карлсен побил в октябре 2019 года.

Нидерландский, а ранее советский и российский шахматист Сергей Тивяков, а также хорват Богдан Лалич не проигрывали по 110 партий кряду, однако их рекорды не были официально зафиксированы. При этом Карлсен заявлял, что хочет превзойти и их достижение.

Магнус в классических шахматах не проигрывает с 31 июля 2018 года.

Карлсен: я многому научился у Каспарова
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020