Вяльбе отреагировала на слова Устюгова о визах в США и Канаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заверила, что у российских лыжников не будет проблем с получением виз на североамериканские этапы Кубка мира. Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов на вопрос пользователя в «Инстаграме» о его участии в спринт-туре в Канаде и США написал: «Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. Поживём — увидим. У меня нет североамериканской визы».

«С визами проблем не будет, все всё получат», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».



14 и 15 марта пройдут соревнования в Квебеке (Канада), 17 марта — в Миннеаполисе (США). 20-21 марта в Кэнморе (Канада) пройдёт заключительный этап Кубка мира.

Ранее стало известно, что Устюгов пропустит предстоящий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).