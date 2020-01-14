Вяльбе отреагировала на слова Устюгова о визах в США и Канаду
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заверила, что у российских лыжников не будет проблем с получением виз на североамериканские этапы Кубка мира. Ранее двукратный чемпион мира Сергей Устюгов на вопрос пользователя в «Инстаграме» о его участии в спринт-туре в Канаде и США написал: «Так туда же визы нужно делать, а у нас ничего не готово. Поживём — увидим. У меня нет североамериканской визы».
«С визами проблем не будет, все всё получат», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
14 и 15 марта пройдут соревнования в Квебеке (Канада), 17 марта — в Миннеаполисе (США). 20-21 марта в Кэнморе (Канада) пройдёт заключительный этап Кубка мира.
Ранее стало известно, что Устюгов пропустит предстоящий этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Устюгов: в США и Канаду визы нужно делать, а у нас ничего не готово
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