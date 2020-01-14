«Илюша мог бы и накинуть». Рудковская раскритиковала Авербуха за гонорары фигуристов

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, предположила, что серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух слишком мало платит звёздным фигуристам за участие в его шоу. В спектакле Авербуха «Волшебник страны Оз» главные роли исполняли Евгения Медведева и Роман Костомаров.
Ранее Илья сообщил, что средний гонорар спортсмена за участие в шоу – «где-то 150-200 тысяч рублей за один выход».
«Совсем, конечно, мало платит Илья звёздам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело… Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — написала Рудковская в своём телеграм-канале.
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