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Призёр ОИ Морозов победил на дистанции 50 м кролем на этапе Серии чемпионов

Призёр ОИ Морозов победил на дистанции 50 м кролем на этапе Серии чемпионов
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на этапе Серии чемпионов в Шэньчжэне (Китай). Второй результат продемонстрировал представитель Греции Кристиан Голомеев. Тройку призёров замкнул американец Майкл Эндрю.

Плавание. Серия чемпионов. Первый этап. Шэньчжэнь, Китай
Мужчины. 50 м вольным стилем
1. Владимир Морозов (Россия) — 21,70.
2. Кристиан Голомеев (Греция) — +0,33.
3. Майкл Эндрю (США) — +0,35.

Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Этап в Шэньчжэне завершится завтра, 15 января. Второй этап соревнований состоится в Пекине (Китай) 18-19 января.

Морозов — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира.

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