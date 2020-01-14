Купцова ещё не приняла решение относительно выдвижения кандидатуры на пост главы ВФЛА

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года в прыжках в высоту Марина Купцова пока не определилась по поводу выдвижения своей кандидатуры на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Пока я не приняла это решение, потому что тут надо понимать, что президент президентом, но нужна команда. Хотя бы несколько человек, которые способны сейчас бороться с этой ситуацией. И я, откровенно говоря, не вижу среди нынешних людей, которые находятся около лёгкой атлетики, тех, кто способен на это. И когда люди принимают какие-то решения, голосуют за что-то, но не могут объяснить, почему они придерживаются такой позиции, — это тоже вызывает вопросы.

Если в состав команды будут входить люди, которые уже были до того, то ничего хорошего не будет, поэтому я не исключаю выдвижения кандидатуры. Но ещё подумаю, пообщаюсь с теми людьми, кто мог бы помочь в данной ситуации, но пока кандидатур, которые готовы работать, я не вижу", — цитирует Купцову ТАСС.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, пройдёт 28 февраля.