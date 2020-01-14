Костин завоевал бронзовую медаль на 50-метровке баттерфляем на этапе Серии чемпионов

Российский пловец Олег Костин показал третий результат на 50-метровке баттерфляем на этапе Серии чемпионов в Шэньчжэне (Китай).

Лучшим стал представитель Бразилии Николас Сантос, преодолевший дистанцию за 23,28 секунды. Второе место занял украинец Андрей Говоров (23,30). Время Костина — 23,42 секунды.

Россиянка Анна Егорова завоевала бронзу на дистанции 400 м вольным стилем (4.12,18). Золотую награду выиграла Айна Кешей из Венгрии (4.09,05).

Серия чемпионов была учреждена Международной федерацией плавания в минувшем сезоне. Этап в Шэньчжэне завершится завтра, 15 января. Второй этап соревнований состоится в Пекине (Китай) 18-19 января.

Плавание. Серия чемпионов. Первый этап. Шэньчжэнь, Китай

Мужчины. Баттерфляй. 50 м

1. Николас Сантос (Бразилия) — 23,28

2. Андрей Говоров (Украина) — 23,30

3. Олег Костин (Россия) — 23,42.