Сборная России после пятого дня на юношеских ОИ сохраняет лидерство в медальном зачёте

На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), в пятый день соревнований российские биатлонисты завоевали три медали.

Алёна Мохова завоевала золото, победив в женском спринте на 6 км. Анастасия Зенова стала серебряным призёром. У мужчин в спринте на 7,5 км второй результат показал Денис Иродов.

Сборная России по кёрлингу на турнире смешанных команд обыграла команду Польши и вышла в четвертьфинал, где завтра, 15 января, встретится с командой Швейцарии.

За пять соревновательных дней сборная России завоевала 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. Второй в медальном зачёте идёт Швейцария (5-5-3). Лидирующую тройку замыкает Япония (3-1-1).

Юношеская Олимпиада завершится 22 января.