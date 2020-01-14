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Сборная России после пятого дня на юношеских ОИ сохраняет лидерство в медальном зачёте

Сборная России после пятого дня на юношеских ОИ сохраняет лидерство в медальном зачёте
Другие / Прочие виды спорта 0

На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), в пятый день соревнований российские биатлонисты завоевали три медали.

Алёна Мохова завоевала золото, победив в женском спринте на 6 км. Анастасия Зенова стала серебряным призёром. У мужчин в спринте на 7,5 км второй результат показал Денис Иродов.

Сборная России по кёрлингу на турнире смешанных команд обыграла команду Польши и вышла в четвертьфинал, где завтра, 15 января, встретится с командой Швейцарии.

За пять соревновательных дней сборная России завоевала 14 медалей: пять золотых, семь серебряных и две бронзовые. Второй в медальном зачёте идёт Швейцария (5-5-3). Лидирующую тройку замыкает Япония (3-1-1).

Юношеская Олимпиада завершится 22 января.

Российская биатлонистка Мохова стала двукратной чемпионкой юношеской Олимпиады
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