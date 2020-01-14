Мужская сборная России по кёрлингу взяла верх над Чехией в матче отборочного турнира ЧМ
Российские кёрлингисты одержали победу над командой Чехии во втором матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату мира 2020 года. Соревнования проходят в Финляндии.
Игра закончилась со счётом 11:4 в пользу россиян. За сборную России выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.
Завтра, 15 января, россияне сыграют с командами Китая и Англии. В квалификационном раунде соперниками сборной России также являются Финляндия, Мексика и Польша.
На текущий момент российские кёрлингисты после двух матчей возглавляют турнирную таблицу, одержав две победы. Ранее сборная России выиграла у Японии — 8:4.
Квалификационный турнир в Лохье (Финляндия) завершится 18 января 2020 года.
Мужская сборная России по кёрлингу успешно стартовала в отборе ЧМ-2020
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