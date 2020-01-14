Гроссмейстер Карлсен обновил мировой рекорд по числу партий без поражений подряд
Обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен обновил рекорд по числу сыгранных партий без поражений подряд. Достижение покорилось 29-летнему гроссмейстеру на турнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). 14 января Карлсен сыграл вничью с хозяином соревнований Йорденом ван Форестом, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до 111 игр.
Предыдущий рекорд принадлежал шахматисту из Нидерландов, в прошлом советскому и российскому гроссмейстеру Сергею Тивякову. В 2005 году он довёл свою беспроигрышную серию до 110 партий.
Фото доступно на странице Международной шахматной федерации в «Твиттере».
Карлсен является действующим чемпионом мира в классических шахматах, рапиде и блице. Последние два титула он завоевал на турнире, который проходил в Москве.
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