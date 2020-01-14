Мужская сборная России по водному поло проиграла команде Сербии в первом матче ЧЕ

В первом матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло мужская сборная России проиграла Сербии со счётом 9:13. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

В другом поединке группы В Нидерланды выиграли у Румынии — 9:8. В группе А Черногория взяла верх над Словакией — 15:4, Хорватия нанесла поражение Германии — 17:9. В группе С испанцы разгромили Мальту — 23:7, в группе D Грузия победила Францию — 9:7.

Россияне замыкают турнирную таблицу. Лидирует набравшая три очка сборная Сербии, второе место занимают Нидерланды. На третьей строчке находится команда Румынии.

В турнире принимают участие 16 команд. Сборная России играет в группе В с Нидерландами, Румынией и Сербией.

Чемпионат Европы по водному поло завершится 26 января.