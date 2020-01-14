Единственная олимпийская медалистка из Ирана покинула страну по политическим мотивам
Единственная иранская спортсменка, завоевавшая медаль на Олимпиаде, Кимия Ализаде выехала из страны по политическим причинам. Об этом она сообщила в «Инстаграме».
«Я являюсь одной из миллионов угнетённых женщин в Иране. Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила всё, что мне говорили. Я повторяла каждое их слово. Каждый раз они использовали меня, когда считали нужным.
Я ничего не хочу, кроме тхэквондо, безопасности, счастливой и здоровой жизни. До свидания, благородный народ Ирана», — написала Ализаде.
Ализаде сообщила, что уезжает в Европу, но не уточнила, в какую именно страну.
21-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году на соревнованиях по тхэквондо.
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