Гунина: Горячкиной по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию

Трёхкратная чемпионка Европы Валентина Гунина поделилась впечатлениями от матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. После шести партий счёт в противостоянии равный – 3:3.

«Мне кажется, что у китаянки игра идёт с напрягом. Такое чувство, что ей всё дается очень тяжело. Жаль, что Саша не смогла выиграть первую партию, где имела преимущество. Надеюсь, во Владивостоке она возьмёт своё. Для меня, по крайней мере, имеет большое значение, идёт игра дома или за рубежом. Тем более китайская еда не всем по вкусу.

Саше Горячкиной нужно пытаться сохранять спокойствие, нервы в таком матче — самое главное. Саша же смогла отыграться за поражение в четвёртой партии. А качество партий хорошее, что бы там ни было! Очень интересно смотреть. И, конечно, я желаю победы нашей Александре. Ей вполне по силам вернуть мировую шахматную корону в Россию", — приводят слова Гуниной «Известия».

Первая часть матча проходила в Шанхае, вторая состоится во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий. В случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.