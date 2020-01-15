Дворкович: не согласен, что матч Горячкиной за мировую шахматную корону проходит скучно

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поделился ожиданиями от матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. После шести партий счёт в противостоянии равный – 3-3.

Сегодня, 15 января, во Владивостоке состоялась официальная церемония открытия второй части матча за звание чемпионки мира по шахматам.

«Невозможно отдать предпочтение никому. В первой половине небольшой, как говорят в футболе, территориальный перевес был у нашей участницы, несмотря на то что она играла в гостях. Было видно, что именно она владеет инициативой в матче. Хорошо для российских болельщиков, что она отыгралась, в целом видно, что она готова хорошо. Но будет ли этого достаточно для победы, пока неясно.

Уровень игры Горячкиной очень высокий, и то, что небольшие неточности случаются в концовке партий, это результат большого давления и большого физического напряжения, ничего удивительного в этом нет, у любого шахматиста такое происходит.

Я абсолютно не согласен, игра очень содержательная. Как можно назвать скучной победу в пятой партии? Она действительно была увлекательная и острая. В других партиях идёт борьба, основанная на глубокой подготовке. Может, это кому-то скучно, но те, кто знает соответствующие дебюты, кто играл их, понимает, что это действительно интересная борьба со многими взаимными шансами", — приводит слова Дворковича РИА «Новости».

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