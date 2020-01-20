Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию

С 22 по 26 января в Граце (Австрия) будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац. Расписание соревнований
22 января
13:30 мск — мужчины, короткая программа
21:15 — спортивные пары, короткая программа
23 января
14:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
20:30 — мужчины, произвольная программа.
24 января
13:30 — женщины, короткая программа.
21:00 — спортивные пары, произвольная программа.
25 января
15:25 — танцевальные пары, произвольный танец.
20:30 — женщины, произвольная программа.
26 января
16:25 — показательные выступления.
В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).
- 20 января 2020
-
12:28
-
12:01
-
11:02
-
10:58
-
08:22
-
01:00
-
00:32
- 19 января 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:29
-
21:45
-
21:22
-
20:51
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22