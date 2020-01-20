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Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию

Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию
Другие / Фигурное катание 0

С 22 по 26 января в Граце (Австрия) будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац. Расписание соревнований

22 января
13:30 мск — мужчины, короткая программа
21:15 — спортивные пары, короткая программа

23 января
14:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
20:30 — мужчины, произвольная программа.

24 января
13:30 — женщины, короткая программа.
21:00 — спортивные пары, произвольная программа.

25 января
15:25 — танцевальные пары, произвольный танец.
20:30 — женщины, произвольная программа.

26 января
16:25 — показательные выступления.

В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).

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