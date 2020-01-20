Расписание чемпионата Европы 2020 года по фигурному катанию

С 22 по 26 января в Граце (Австрия) будет проходить чемпионат Европы по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац. Расписание соревнований

22 января

13:30 мск — мужчины, короткая программа

21:15 — спортивные пары, короткая программа



23 января

14:00 — танцевальные пары, ритм-танец.

20:30 — мужчины, произвольная программа.



24 января

13:30 — женщины, короткая программа.

21:00 — спортивные пары, произвольная программа.



25 января

15:25 — танцевальные пары, произвольный танец.

20:30 — женщины, произвольная программа.

26 января

16:25 — показательные выступления.

В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).