Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

ОКР присоединится к процессу между ВАДА и РУСАДА в CAS в качестве третьей стороны

ОКР присоединится к процессу между ВАДА и РУСАДА в CAS в качестве третьей стороны
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский комитет России в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу информации ОКР.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

ОКР обратился к услугам юриста Клода Рамони, представляющего швейцарскую компанию Libra Law.

«Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

В соответствии с тем, что ОКР является организацией, в отношении которой не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны МОК, ВАДА или других структур, которая вносит сейчас значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая никак не была связана с передачей базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность применения санкций к Национальному олимпийскому комитету и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения», — говорится в сообщении.

Поздняков: CAS должен вынести решение по российскому спорту до начала Олимпиады в Токио
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020