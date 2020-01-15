ОКР присоединится к процессу между ВАДА и РУСАДА в CAS в качестве третьей стороны

Олимпийский комитет России в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде между ВАДА и РУСАДА в качестве третьей стороны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу информации ОКР.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

ОКР обратился к услугам юриста Клода Рамони, представляющего швейцарскую компанию Libra Law.



«Вступив в процесс в качестве третьей стороны, ОКР, в том числе, будет отстаивать права российских спортсменов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора и доступа россиян на Олимпийские игры и другие международные соревнования.

В соответствии с тем, что ОКР является организацией, в отношении которой не выдвинуто претензий и/или обвинений со стороны МОК, ВАДА или других структур, которая вносит сейчас значимый вклад в борьбу за чистоту мирового спорта и которая никак не была связана с передачей базы данных Московской лаборатории, ОКР будет просить CAS прояснить неправомерность применения санкций к Национальному олимпийскому комитету и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии, основном документе всего Олимпийского движения», — говорится в сообщении.