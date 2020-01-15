Трефилов: меня обвиняют в том, что после себя я оставил выжженную пустыню — нет тренеров

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов оценил текущий уровень гандбола в стране.
Ранее мужская сборная России по гандболу потеряла шансы пробиться во второй групповой этап чемпионата Европы и не смогла квалифицироваться на Олимпиаду 2020 года в Токио.
«У нас сейчас в гандболе золотое время: пришёл Шишкарёв, с ним финансирование на сегодняшний день стало одним из лучших, он делает всё для развития гандбола. Ко мне на тренировку приходил президент Международной федерации гандбола, и это говорит об уважении! И вдруг такие сбои. Я понимаю Сергея Николаевича, у него сейчас траур, он не знает, что делать, как правильно поступить.
Меня некоторые обвиняют в том, что после себя я оставил выжженную пустыню — нет тренеров. А кто-то хотел? Я если хотел, то тихо полз, а другие думают, что придут и сразу результат покажут. Такого не бывает, надо немного помучиться. Результат практически закономерен. Я ни в коем случае не злорадствую, я переживаю за весь гандбол, для меня победы ребят — это кайф и бальзам на душу. Я сам из мужского гандбола, но нет сейчас ребят, на которых следует обратить внимание. Сейчас происходит самое страшное: они работают, только начинают подниматься и уезжают за рубеж, где превращаются в никого», — приводит слова Трефилова News.ru.
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