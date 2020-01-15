Российский пловец Минаков одержал две победы на этапе Серии чемпионов в Китае

Российский пловец Андрей Минаков одержал победу на дистанции 100 м вольным стилем в рамках первого этапа Серии чемпионов в Шэньчжэне (Китай). Его соотечественник, бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года Владимир Морозов занял второе место. Третий результат продемонстрировал представитель Италии Марсело Черигини.

Плавание. Серия чемпионов. Первый этап. Шэньчжэнь, Китай

Мужчины. 100 м вольным стилем

1. Андрей Минаков (Россия) — 48,94.

2. Владимир Морозов (Россия) — +0,08.

3. Марсело Черигини (Италия) — +0,44.

Ранее Минаков также одержал победу на дистанции 100 м баттерфляем. Его результат — 51,73 секунды. Вторым стал австралиец Мэттью Темпл (51,92), третьим — россиянин Олег Костин (53,21).

Второй этап соревнований состоится в Пекине (Китай) 18-19 января.