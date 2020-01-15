Лебедев: не отказался бы от роли министра спорта

Депутат Государственной Думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал отставку министра спорта Павла Колобкова, занимавшего свой пост с 19 октября 2016 года.
После послания президента Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство уходит в полном составе. Члены правительства будут исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового кабмина.
«Как оцениваю работу Колобкова? Работу всех министров мы расцениваем положительно, потому что в России есть обычай про ушедших людей в любом смысле слова не говорить плохо. Министр Колобков выполнил свою роль. Конечно, можно вспоминать и решение ВАДА, и проигрыши национальных сборных, и неудовлетворительные выступления некоторых из наших спортсменов, но в целом министр поработал хорошо, спасибо ему большое за проделанную работу и успехов на новом рабочем месте. Гадать о том, кто будет новым министром, — гадание на кофейной гуще, не хотелось бы этого делать, давайте спокойно дождёмся кандидатуры премьер-министра, а потом уже узнаем всех министров.
Согласился бы я на роль министра спорта, если бы была такая возможность? Да, не отказался бы», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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