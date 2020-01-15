Фигуристка Синицына завоевала золото юношеской Олимпиады в составе команды Courage

Соревнования по фигурному катанию на III зимних юношеских Олимпийских играх завершил интернациональный командный турнир, состав участников которого определялся жеребьёвкой. Фигуристы показывали только произвольные программы.

Победу одержала команда Courage, за которую выступала россиянка Ксения Синицына. Второе место заняла команда Focus, в составе которой Россию представлял танцевальный дуэт Софья Тютюнина/Александр Шустицкий. Бронзовым призёром стал коллектив Vision вместе с Андреем Мозалёвым.

Напомним, что в личных соревнованиях Синицына, Мозалёв и Тютюнина/Шустицкий стали серебряными призёрами.

III зимние юношеские Олимпийские игры. Лозанна, Швейцария

Фигурное катание. Смешанные команды

1. Courage – 24.

2. Focus – 22.

3. Vision – 18.