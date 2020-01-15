Лыжник Сундбю пропустит седьмой этап Кубка мира в Нове-Место
Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю пропустит седьмой этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18–19 января. В заявке сборной Норвегии его заменит Дидрик Тёнсет, сообщает VG.
35-летний лыжник последний раз участвовал в Кубке мира 15 декабря, когда бежал 15 км свободным стилем на этапе в Давосе. Его лучший результат в сезоне — пятое место в скиатлоне на этапе в Лиллехаммере 7 декабря.
Сундбю пропускал старты из-за проблем со спиной и до сих пор не успел восстановиться, однако ожидается, что уже к следующему этапу он будет в форме и выйдет на старт в скиатлоне на этапе в Оберстдорфе (Германия).
Сборная Норвегии объявила состав на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Нове-Место
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