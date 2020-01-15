Писеев — об ученицах Тутберидзе: пускай катаются и борются, не надо их стравливать

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев поделился ожиданиями от соревнований в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который будет проходить с 22 по 26 января в Австрии.
«Мы имеем хорошие шансы на медали — естественно, в женском одиночном катании, а также в турнире спортивных пар. В Европе у нас особо нет конкурентов в этих видах. Все три девочки Тутберидзе могут претендовать на высшее место. Всё будет зависеть от того, насколько стабильно и уверенно откатает каждая из них. Заранее предсказать итоговую расстановку мест невозможно.
В короткой программе может сильнее всех выступить Косторная, а что будет в произвольной, никто не скажет. У Косторной тройной аксель, у других девочек четверные. Пускай они катаются и борются, не надо их стравливать. Выиграет лучшая из них, но стать ею может каждая», — приводит слова Писеева РИА «Новости».
Россию на чемпионате Европы представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.
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