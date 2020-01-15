Сборная России продолжает лидировать в медальном зачёте юношеских Олимпийских игр

На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), в шестой день соревнований российские спортсмены завоевали девять медалей.

Впрочем, лишь одна из них была учтена в официальном зачёте турнира — женская сборная по биатлону заняла второе место в смешанной эстафетной гонке. В команду вошли Алёна Мохова, Анастасия Зенова, Денис Иродов и Олег Домичек.



За шесть соревновательных дней сборная России завоевала 15 медалей: пять золотых, восемь серебряных и две бронзовые. Второй в медальном зачёте идёт Швейцария (5-5-3), тогда как лидирующую тройку замыкает Япония (3-1-1).



Юношеская Олимпиада завершится проходит в Лозанне (Швейцария) и завершится 22 января. Официальная церемония открытия была проведена 9 января.