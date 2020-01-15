«Вторая главная героиня станет сенсацией». Супруга Плющенко анонсировала новое шоу

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, анонсировала новое ледовое шоу мужа.

«Мы продолжаем работать без выходных и проходных. Долго мучилась, что же для вас сделать в следующем новогоднем сезоне, и в итоге поняла, что в отсутствие снега в Москве и Санкт-Петербурге я скучала по новогодней сказке со снегом! Мы сделали самые волшебные бренды мира: Снежный Король (Королева), Щелкунчик, Лебединое и Золушка с балетом. И вот я представляю нашу следующую ледовую сказку на льду с балетом «Снегурочка»! Впервые мы будем делать русскую сказку! Я мечтала об этом, и мы с Сергеем Филиным и с Женей идём к нашей мечте. Это будет грандиозно!

То, что мы задумали, перевернёт представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах. И я представляю вам первую главную героиню — Снегурочку — олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. А вот вторая главная героиня станет сенсацией, и мы её объявим гораздо позже», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.