«Вторая главная героиня станет сенсацией». Супруга Плющенко анонсировала новое шоу

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, анонсировала новое ледовое шоу мужа.
«Мы продолжаем работать без выходных и проходных. Долго мучилась, что же для вас сделать в следующем новогоднем сезоне, и в итоге поняла, что в отсутствие снега в Москве и Санкт-Петербурге я скучала по новогодней сказке со снегом! Мы сделали самые волшебные бренды мира: Снежный Король (Королева), Щелкунчик, Лебединое и Золушка с балетом. И вот я представляю нашу следующую ледовую сказку на льду с балетом «Снегурочка»! Впервые мы будем делать русскую сказку! Я мечтала об этом, и мы с Сергеем Филиным и с Женей идём к нашей мечте. Это будет грандиозно!
То, что мы задумали, перевернёт представление о ледовых шоу, форматах и прочих устоявшихся стереотипах. И я представляю вам первую главную героиню — Снегурочку — олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову. А вот вторая главная героиня станет сенсацией, и мы её объявим гораздо позже», — написала Рудковская на своей странице в «Инстаграме».
Видео доступно в «инстаграме» Яны Рудковской.
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