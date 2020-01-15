Тарасова: сможем ли мы выйти из кризиса в спорте? Я верю в Путина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала уход в отставку министра спорта России Павла Колобкова, который занимал этот пост с 19 октября 2016 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному Собранию заявил, что правительство уходит в полном составе. Члены правительства будут исполнять обязанности в полном объёме до формирования нового кабмина.

«Кого нужно поставить на должность министра спорта? Я ещё не на том уровне, чтобы ставить кого-то. Сможем ли мы выйти из кризиса в спорте? Я верю в Путина», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Колобков, будучи спортсменом, в 2000 году стал олимпийским чемпионом по фехтованию на шпагах. Кроме того, он шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы.