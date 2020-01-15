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Российские ватерполистки уступили Венгрии на чемпионате Европы

Российские ватерполистки уступили Венгрии на чемпионате Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Женская сборная России по водному поло потерпела первое поражение на предварительном этапе чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). Подопечные Александра Гайдукова в матче второго тура в группе А уступили хозяйкам бассейна со счётом 8:9.

Самой результативной в составе сборной России стала Ольга Горбунова, забившая три мяча. Дважды отличились Эльвина Каримова.

В предыдущих двух матчах российские ватерполистки одержали разгромные победы во встречах с командами Словакии (31:2) и Сербии (27:2).

В следующем матче, 17 января, сборная России сыграет с командой Хорватии. В группе А выступают также греческие ватерполистки.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия
Группа А. Третий тур

Венгрия — Россия — 9:8 (4:3, 2:0, 2:3, 1:2)

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