Ганус — о Колобкове: у нас были разные мнения, и время подтвердило мою правоту

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал отставку министра спорта России Павла Колобкова. Премьер-министр Дмитрий Медведев отправил в отставку кабинет министров после послания президента России.

«Скажу так: у меня нет ничего личного к Павлу Анатольевичу Колобкову. Я всегда подхожу профессионально, не перехожу на личности. Колобков — выдающийся спортсмен, за это я его уважаю. Но с точки зрения некоторых вопросов… Связанных, например, с лёгкой атлетикой… У нас были разные мнения, и время подтвердило мою правоту. Колобков потерял время, защищая Шляхтина. В результате где Шляхтин? И где лёгкая атлетика? Вместо того чтобы сотрудничать в расследованиях, были попытки что-то прятать… Это ведь невозможно… Нам нужны новые лидеры в спорте. Я смотрю со сдержанным оптимизмом. Не верю, что произойдёт чудо. Но надеюсь. Другое дело, что проблемы в управлении спортом очень глубоки.

Примером эффективной работы, взаимодействия с антидопинговым агентством, является Витольд Банька — новый президент ВАДА. Он был министром спорта и туризма Польши при двух кабинетах правительства. И он очень эффективно работал, понимал суть работы и поддерживал деятельность польского антидопингового агентства. И поэтому его избрали на новый пост. И я искренне надеюсь, что появятся новые лица во главе российского спорта, которые будут не просто декларировать, а проведут реальные изменения в спорте. Ведь так дальше жить в спорте нельзя!» — приводит слова Гануса «Спорт день за днём».