Хальфварссон: если потеряем Россию, лыжный спорт станет маленьким и норвежским

Швед Калле Хальфварссон высказал мнение по поводу возможного недопуска российских лыжников к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Они должны остаться. Россия — большая страна, поэтому хорошо, если они будут с нами. Если мы их потеряем, то наш спорт станет очень-очень маленьким. Очень маленьким и норвежским», — приводит слова Хальфварссона SVT.

Вторит ему и двукратный олимпийский чемпион из Норвегии Петтер Нортуг, который после завершения карьеры работает экспертом норвежского TV2. Он не верит, что лыжный спорт может обойтись без россиян.

«Будет плохо, если они исчезнут, нам нужны лучшие российские лыжники. В противном случае норвежское доминирование станет ещё больше. Оно уже и так слишком велико. Так что отстранение русских мы не перенесём», – сказал Нортуг.