Глава федерации дал наставнику гандболистов сутки на принятие решения об отставке

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что ждёт от главного тренера мужской национальной сборной Эдуарда Кокшарова «ответственных шагов» после неудачного выступления на чемпионате Европы.

Российские гандболисты потерпели три поражения на предварительном этапе континентального первенства, завершив борьбу за медали и потеряв шансы сыграть на Олимпийских играх в Токио. Комментируя заключительный матч с Данией в телевизионном эфире, член исполкома ФГР Сергей Приголовкин отметил, что на месте главного тренера сборной России подал бы в отставку.

«Правильно сказал член исполкома Сергей Приголовкин, когда комментировал сегодняшнюю игру, что в данной ситуации мы ждём ответственных шагов от главного тренера. Если он хочет дождаться исполкома, пусть дождётся, но, на мой взгляд, в подобных ситуациях уважающие себя мужчины делают соответствующие шаги. Даю главному тренеру сутки на принятие решения.

Я признал свою вину, виноват и я, и федерация, и исполком, мы сделали в своё время неправильную ставку. Но за год команда в плане тактики, психологии и ответственности деградировала. Конечно, будут соответствующие выводы, намекать больше никто никому не будет", — приводит слова Шишкарёва ТАСС.