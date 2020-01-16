Суд постановил закрыть олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро

Федеральный суд Рио-де-Жанейро (Бразилия) постановил закрыть олимпийские объекты Игр-2016 в ближайшие 48 часов, сообщает Globo. Суд поддержал ходатайство прокуратуры запретить проведение соревнований на этих объектах в связи с отсутствием у арен лицензий об их соответствии нормам безопасности, в частности противопожарной.

К примеру, в ноябре 2017 года олимпийский велодром загорелся во второй раз за четыре месяца. Государственная структура, которая занималась вопросами управления олимпийским наследием, была ликвидирована в июле.

Судья Эуженио Араужо отметил, что Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро становился не только местом проведения соревнований, но также принимал концерты и фестивали, на которые приезжали тысячи людей. Однако, по его словам, в нынешних условиях проведение подобных мероприятий «может обернуться трагедией». Городские власти намерены обжаловать решение суда.