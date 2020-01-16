Суд постановил закрыть олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро

Федеральный суд Рио-де-Жанейро (Бразилия) постановил закрыть олимпийские объекты Игр-2016 в ближайшие 48 часов, сообщает Globo. Суд поддержал ходатайство прокуратуры запретить проведение соревнований на этих объектах в связи с отсутствием у арен лицензий об их соответствии нормам безопасности, в частности противопожарной.
К примеру, в ноябре 2017 года олимпийский велодром загорелся во второй раз за четыре месяца. Государственная структура, которая занималась вопросами управления олимпийским наследием, была ликвидирована в июле.
Судья Эуженио Араужо отметил, что Олимпийский парк в Рио-де-Жанейро становился не только местом проведения соревнований, но также принимал концерты и фестивали, на которые приезжали тысячи людей. Однако, по его словам, в нынешних условиях проведение подобных мероприятий «может обернуться трагедией». Городские власти намерены обжаловать решение суда.
- 16 января 2020
-
10:21
-
09:29
-
00:57
-
00:04
-
00:01
- 15 января 2020
-
23:46
-
23:21
-
22:56
-
22:04
-
21:38
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:21
-
19:47
-
19:01
-
16:51
-
16:29
-
16:25
-
15:48
-
13:12
-
12:57
-
12:51
-
10:49
-
09:02
-
00:42
-
00:16
- 14 января 2020
-
23:24
-
22:59
-
22:39
-
21:45
-
21:10
-
20:33
-
19:55
-
19:00