Кошелева вернулась в чемпионат России и будет выступать за «Локомотив»

Чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы, российская доигровщица Татьяна Кошелева вернулась в чемпионат России. 31-летняя волейболистка подписала контракт с калининградским «Локомотивом». В минувшем сезоне Татьяна выступала за «Гуандун Эвергрэнд» (Гуанчжоу), с которым заняла четвёртое место в чемпионате Китая.

«После завершения чемпионата Китая она не стала уходить в отпуск и приняла предложение «Локомотива». Надеемся, что с приходом Татьяны «Локомотив» станет ещё сильнее!» — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В чемпионате России Кошелева выступала за московское, казанское и краснодарское «Динамо», «Заречье-Одинцово» (Московская область). Также она защищала цвета «Экзачибаши» (Турция), «Галатасарай» (Турция), «Рексоны Сеск» (Бразилия), «Скандиччи» (Италия).