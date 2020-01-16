Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу

Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу
Другие / Гандбол 0

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост. Об этом он сообщил президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву.

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы», – приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР,

Кокшаров работал со сборной России с июля 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира – 2019 (14-е место) и чемпионат Европы – 2020 (22-е место). Сборная России после неудачного выступления на чемпионате Европы–2020 потеряла шансы попасть на Олимпийские игры в Токио.

Гандболист Житников объяснил третье подряд поражение сборной России на ЧЕ
Глава федерации дал наставнику гандболистов сутки на принятие решения об отставке
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020