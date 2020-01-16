Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров принял решение оставить свой пост. Об этом он сообщил президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву.

«Не могу оставаться у руля сборной, так как не выполнил задачу, хотя всей душой хотел исправить ситуацию. Желаю команде больших побед в будущем, уверен, они обязательно придут. Спасибо руководству ФГР за то, что доверило мне и обеспечило все условия для работы», – приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР,

Кокшаров работал со сборной России с июля 2017 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира – 2019 (14-е место) и чемпионат Европы – 2020 (22-е место). Сборная России после неудачного выступления на чемпионате Европы–2020 потеряла шансы попасть на Олимпийские игры в Токио.

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