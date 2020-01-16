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Глава ФГР Шишкарёв прокомментировал решение Кокшарова уйти в отставку

Глава ФГР Шишкарёв прокомментировал решение Кокшарова уйти в отставку
Другие / Гандбол 0

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв отреагировал на решение главного тренера мужской сборной России Эдуарда Кокшарова подать в отставку после неудачного выступления команды на чемпионате Европы. Россияне проиграли три матча подряд и не смогли выйти в основной раунд, а также потеряли шансы попасть на Олимпиаду-2020.

«Очевидно, что сборная России выступила на чемпионате Европы неудовлетворительно, так что решение тренера об отставке понятно. Хочу поблагодарить Эдуарда Александровича за мужество признать свои ошибки и за силы, отданные национальной команде», — приводит слова Шишкарёва пресс-служба ФГР.

Кокшаров лично объявил Шишкарёву об отставке и в конце беседы добавил: «Сергей Николаевич, я всегда уважал вас как человека и как руководителя. Вы искренне любите наш красивый вид спорта, болеете за него. Именно такие люди могут привести наш мужской гандбол к новым победам. Я же всегда готов помогать вам в любом качестве».

Кокшаров подал в отставку с поста главного тренера мужской сборной России по гандболу
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