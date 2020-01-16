Авербух отреагировал на претензию Рудковской об использовании песни Билана в шоу

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, предъявила претензии серебряному призёру Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореографу Илье Авербуху в связи с использованием песни Димы Билана в его шоу. Рудковская является продюсером Билана.

«В принципе на этом можно было тему и закрыть, если бы правильный и честный Илья извинился перед нами за то, что без каких-либо договорённостей и документов и тем более без разрешения поставил номер на принадлежавший нам по правам с Димой Биланом небезызвестный трек «Держи» на своём декабрьском шоу! Скоммунистил… и в кусты, да так, что и сам Первый канал не в курсе происходящего! Вот это нехорошо, Илья, хоть вы и говорите СМИ, что я с вами живу в разных мирах и не разбираюсь в индустрии ледовых шоу фигурного катания (продавая определённо больше вас билетов на те самые ледовые шоу и в Москве и Санкт-Петербурге), музыкальный контент вы всё-таки почему-то мой используете на своём юбилейном шоу.



Видимо, потому что он – качественный и трендовый! Правда, без всякого на то права, но я вам это не прощаю, знайте! Штраф, говорят, за такое безобразие до 5 млн рублей, увы. Мы больше месяца ждали от вас извинений, но они так и не последовали! Вы человек, видимо, очень богатый, вам проще заплатить, чем извиниться перед правообладателями. Мы в принципе не против, как говорится, лишняя копеечка никому не помешает. Сэкономили на фигуристах – отдали за чужой несогласованный раскрученный контент!» – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Авербух так прокомментировал данную ситуацию.

«Публичное исполнение музыкального произведения «Держи», автором текста и музыки которого является Денис Ковальский, а исполнителем Дима Билан, было осуществлено нами в ходе проведение ледового шоу «15 лет успеха» на площадке МСА Лужники в рамках заключенного лицензионного договора с Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское общество» № АП/0177/11766-ИС от 05.04.2019 г. о предоставлении права использования обнародованных произведений способом публичного исполнения.



Право на публичное исполнение фонограмм было получено нами в рамках подписанного договора № СП/0177/7958-ИС от 04.04.2019 г. с Общероссийской общественной организацией «Общество по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности». Насколько мне известно, Первый канал осуществил телевизионный показ шоу на основании имеющегося лицензионного договора с вышеуказанными общественными организациями. Таким образом, мы действовали исключительно в рамках действующего законодательства РФ», — цитирует текст заявления Авербуха Sports.ru.