«Никого дороже нет в мире у меня». Тутберидзе поздравила дочь с днём рождения
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с 17-летием, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» стихотворение.
«С днем рождения Диша!
Милая моя,
Никого дороже
Нет в мире у меня» — написала Тутберидзе.
Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, ранее заявила, что смогла справиться со своей болезнью. Ранее сообщалось, что спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.
«Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать», — сообщила Диана.
В ноябре 2019 года Дэвис и Смолкин победили в соревнованиях юниоров на международном турнире по фигурному катанию в Риге (Латвия).
«Устала, что меня считают слабослышащей». Дочь Тутберидзе сообщила, что поборола болезнь
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