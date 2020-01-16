«Никого дороже нет в мире у меня». Тутберидзе поздравила дочь с днём рождения

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила дочь Диану Дэвис с 17-летием, опубликовав на своей странице в «Инстаграме» стихотворение.

«С днем рождения Диша!

Милая моя,

Никого дороже

Нет в мире у меня» — написала Тутберидзе.

Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, ранее заявила, что смогла справиться со своей болезнью. Ранее сообщалось, что спортсменка из-за больших проблем со слухом различает только отдельные звуки.

«Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать», — сообщила Диана.



В ноябре 2019 года Дэвис и Смолкин победили в соревнованиях юниоров на международном турнире по фигурному катанию в Риге (Латвия).