Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии за титул чемпионки мира
Во Владивостоке завершилась седьмая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Соперницам не удалось определить победителя — партия, в которой россиянка играла чёрными, завершилась после 67-го хода.
Общий счёт в матче стал 3,5-3,5. Шахматистки по разу обменялись победами, ещё 5 партий закончились вничью.
Восьмая партия состоится во Владивостоке завтра, 17 января. Первые шесть партий были сыграны в Шанхае (Китай). Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту они пройдут с 5 по 24 января 2020 года.
Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.
Дворкович: не согласен, что матч Горячкиной за мировую шахматную корону проходит скучно
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