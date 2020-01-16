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Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии за титул чемпионки мира

Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в седьмой партии за титул чемпионки мира
Другие / Шахматы 0

Во Владивостоке завершилась седьмая партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной. Соперницам не удалось определить победителя — партия, в которой россиянка играла чёрными, завершилась после 67-го хода.

Общий счёт в матче стал 3,5-3,5. Шахматистки по разу обменялись победами, ещё 5 партий закончились вничью.

Восьмая партия состоится во Владивостоке завтра, 17 января. Первые шесть партий были сыграны в Шанхае (Китай). Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий. Согласно регламенту они пройдут с 5 по 24 января 2020 года.

Александра Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.

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