Российский конькобежец Таран завоевал бронзу юношеской Олимпиады
Российский конькобежец Павел Таран завоевал бронзовую медаль в масс-старте на юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария). Чемпионом Игр стал японец Мотонага Арито. Серебро досталось представителю Колумбии Диего Амайе Мартинесу. Ещё один россиянин Александр Сергеев занял 13-е место.
Ранее Таран завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады на дистанции 1500 м.
На счету российских спортсменов на юношеских Олимпийских играх в Лозанне 16 наград — 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые. Сборная России лидирует в медальном зачёте. На втором месте — Швейцария (5-5-3), на третьем — Япония (4-1-1).
Зимние юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января. Всего будет разыгран 81 комплект медалей в 16 видах спорта.
Российский конькобежец Таран стал серебряным призёром юношеской Олимпиады
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