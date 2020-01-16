Загитова упала во время исполнения челленджа. Видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова опубликовала видео своей неудачной попытки открыть бутылку, исполняя Bottle Cap Challenge. Спортсменка не смогла устоять на одном коньке, потеряла равновесие и упала.

Видео доступно на «Чемпионате».



13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.



Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).